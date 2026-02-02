Chiusura calciomercato invernale 2026

02/02/2026 | 10:12:46

Quelle di oggi sono le ultime ore di calciomercato in Italia, ma non per tutti i campionati la finestra di mercato è uguale.

Di seguito le date e gli orari di chiusura della sessione invernale nei paesi più importanti:

ITALIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00

INGHILTERRA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00 (ora italiana)

SPAGNA: Lunedì 2 febbraio, ore 23:00

GERMANIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00

FRANCIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00

PORTOGALLO: Martedì 3 febbraio

OLANDA: Martedì 3 febbraio

BELGIO: Lunedì 2 febbraio

TURCHIA: Venerdì 6 febbraio

ARABIA SAUDITA: Lunedì 2 febbraio