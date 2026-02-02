Chiusura calciomercato invernale 2026
02/02/2026 | 10:12:46
Quelle di oggi sono le ultime ore di calciomercato in Italia, ma non per tutti i campionati la finestra di mercato è uguale.
Di seguito le date e gli orari di chiusura della sessione invernale nei paesi più importanti:
ITALIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00
INGHILTERRA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00 (ora italiana)
SPAGNA: Lunedì 2 febbraio, ore 23:00
GERMANIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00
FRANCIA: Lunedì 2 febbraio, ore 20:00
PORTOGALLO: Martedì 3 febbraio
OLANDA: Martedì 3 febbraio
BELGIO: Lunedì 2 febbraio
TURCHIA: Venerdì 6 febbraio
ARABIA SAUDITA: Lunedì 2 febbraio