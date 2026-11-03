Chiummariello, tutto per il Napoli. E ci sarà anche a Porto

03/11/2026 | 19:45:07

L’emergenza totale del Napoli ha portato Allegri a convocare alcuni ragazzi della Primavera anche per la delicatissima trasferta Champions di Porto. Ci sarà anche Andrea Chiummariello, classe 2008, centrocampista di talento bravo nel recuperare i palloni e nel mettere a disposizione la sua tecnica eventualmente anche alle spalle della punta. Il ragazzo era già stato convocato con la prima squadra a Torino contro la Juve, il suo battesimo con i grandi dopo aver fatto la trafila con il Napoli da quando aveva 10 anni. Le doti offensive le ha evidenziate con l’Under 18, sei gol all’attivo, mezzala box to box. Chiummariello, assistito dal gruppo Palermo, è un innamorato del Napoli, ha rinnovato per tanti anni e ha detto no alla chiamata dell’Under 19 pur di vivere questa affascinante esperienza con la prima squadra. Un motivo in più per crescere, apprendere, nella speranza di essere sempre più protagonista in futuro.

Foto: Instagram Chiummariello