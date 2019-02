Chiriches in campo dopo più di 5 mesi: “Bellissima sensazione, vogliamo questa coppa. Su Ancelotti e Sarri…”

Vlad Chiriches, difensore del Napoli, dopo la vittoria contro lo Zurigo è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Ho provato una bellissima sensazione di gioia a tornare in campo dopo cinque mesi e mezzo molto difficili. Quando arrivano questo tipo di infortuni è difficile, vuoi giocare, guardi la squadra e ti fa male. Ma devi rimanere concentrato, fare il tuo lavoro e tornare nel miglior modo possibile. Europa League? Speriamo di arrivare fino alla fine. Vogliamo vincere qualcosa quest’anno e l’Europa League è un obiettivo chiaro per noi. Via Sarri a dentro Ancelotti? Con Sarri si lavorava più spesso sulla linea, c’era un gran lavoro sulla difesa. Ancelotti ci dà un po’ più di libertà, forse c’è bisogno anche di questo quando giochi a calcio. A me piace di più questo periodo perché mi aiuta, anche fisicamente e tecnicamente, a fare di più. Perché a volte ci si ritrova nell’uno contro uno e reagisci in modo diverso, questo ti dà anche più fiducia. L’occhio nero? Ho preso un pugno, ma niente di grave (ride, ndr). I tifosi? Sono sicuro che nelle prossime partite saranno sempre al nostro fianco e spero che avremo lo stadio pieno”.

Foto: Napoli Twitter