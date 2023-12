Chiffi: “L’avvento del VAR è una manna dal cielo per noi arbitri”

L’arbitro Daniele Chiffi ha rilasciato un’intervista a La Nuova di Venezia e Mestre, soffermandosi sull’avvento del VAR.

Queste le sue parole: “La verità è che il VAR è una manna dal cielo. Lo sottoscrivo. In tutto e per tutto. Ancora è presto e di strada ne devo fare ancora molta, come dice il mio amico Daniele Orsato. Lui non è mai prodigo di complimenti. Piuttosto mi sottolinea evenetuali errori. Meglio così: bisogna diffidare di chi ti ricopre solo di complimenti e moine”.