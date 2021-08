Chievo Verona, nessun acquirente per la D. L’amarezza di Pellissier: “È uno dei giorni più tristi della mia vita”

Per il Chievo Verona è scaduto oggi a mezzogiorno il termine per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione al campionato 2021-22. Per il club clivense non è arrivata nessuna richiesta. Tantissima l’amarezza dell’ex capitano, Sergio Pellissier, ora d.g. al Rovigo, attraverso un messaggio su Instagram: “Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. È uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le forze, e speravo veramente di riuscire a ripartire con un’altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato meraviglioso. Ma purtroppo non ce l’ho fatta. Credevo ci fossero più persone pronte a dare tutto per salvaguardare un patrimonio di questa città e del calcio in generale ma non è stato così. Non ho rammarichi ma ho scoperto più di una persona che però mi è stata al fianco e ha cercato fino all’ultimo per darmi la possibilità di raggiungere questo sogno. Ci abbiamo provato. Solo mi dispiace aver avuto pochissimo tempo e un periodo veramente complicato per poter trovare sponsor. Addio mio amato Chievo, per me sarai sempre la squadra più importante della mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Pellissier (@sergio_pellissier)

Foto: Logo Chievo