Chievo Verona, lesione del semitendine della tibia per Giaccherini. Il comunicato

Come riportato dal bollettino medico del Chievo Verona, arriva un lungo stop per Emanuele Giaccherini che si ferma a causa di una lesione del semitendine della tibia. Questo il comunicato del club clivense: “L’A.C. ChievoVerona comunica che durante la partita di Serie BKT giocata venerdì 17 luglio allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, il calciatore Emanuele Giaccherini ha riportato una lesione del semitendine sinistro a livello della sua inserzione distale sulla tibia. La visita alla quale è stato sottoposto oggi il centrocampista gialloblù, non ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. Sarà perseguita una via conservativa, ed entro pochi giorni Giaccherini potrà già iniziare il suo percorso di riabilitazione, seguito dallo staff sanitario e fisioterapico gialloblù.”

Foto: sito ufficiale Chievo