Chievo: ufficiale, Barba passa al Real Valladolid in prestito con diritto di riscatto

Il Real Valladolid, tramite il sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Federico Barba dal Chievo. Il difensore si trasferisce nella squadra spagnola in prestito con diritto di riscatto. Questo il testo: “Fede Barba è un nuovo giocatore del Real Valladolid. Il difensore arriva per completare la fascia sinistra in prestito dal Chievo Verona, ma con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili della Roma, sua città d’origine, il giocatore può ricoprire sia i ruoli di terzino che centrale. Nato il 1 settembre 1993, nell’ultima stagione è diventato un titolare fisso della difesa del Chievo giocando, in Serie A, 30 partite. Fede Barba conosce già la Liga perché nel 2017/2018 ha militato nelle fila delo Sporting Gijon in Seconda Divisione. Nella sua carriera ha giocato anche con l’Empoli e lo Stoccarda. Il giocatore sarà presentato ai media questo lunedì alle 11:30 insieme ad Enes Unal e José Antonio Caro”.

Foto: sito ufficiale Real Valladolid