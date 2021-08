Chievo, parla Campedelli: “Ecco perché la Figc ci ha esclusi. Giovedì ci presenteremo al Consiglio di Stato”

Luca Campedelli, presidente del Chievo Verona, nel corso di un’intervista a Repubblica, ha spiegato i motivi dell’esclusione del suo club dalla Serie B. Ecco le parole del patron dei clivensi: “La Figc non ci ha fatto iscrivere per alcuni arretrati nei versamenti Iva, abbiamo chiesto di pagare a rate, la prima rata pagata il 28 giugno: 800.000 euro dei 18 milioni che devo allo Stato ma non è bastato. I prossimi step? Giovedì ci presenteremo al Consiglio di Stato che ha accettato di anticipare l’udienza. Chiederemo l’iscrizione alla B in soprannumero. Abbiamo fatto tutto secondo le regole. Il calcio vive sui debiti e li pagherò. Però alla fine paghiamo solo noi. Se il Consiglio di Stato ci darà ragione sono pronto a perdonare i giocatori. Non sono Gesù Cristo, ma per me il Chievo, con l’azienda di famiglia, è la vita”.

Infine sull’idea di Pellissier che ha costituito una nuova società: ” Leggo che vuole rilevare il club, a capo di una cordata. Sono pronto a parlarne, per i tifosi e per i 50 dipendenti”.

Foto: Twitter Chievo