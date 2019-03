Chievo, lo sfogo di Romairone: “Siamo stanchi! Vogliamo perdere perché siamo scarsi, non per altre cose”

Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, si è sfogato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan: “Non è possibile che ogni settimana ci sia un episodio, oggi c’è stata una barriera a 12 metri invece che 9 metri, sul secondo c’era probabilmente un fuorigioco e un fallo. Fateci perdere serenamente le nostre partite. Siamo stanchi di fare da legislatura sul VAR. Non c’è bisogno del VAR per degli episodi che sono chiari. Siamo stanchi, mancano 11 partite. C’è tanto tempo per noi che ogni giorno dobbiamo lavorare e cercare di finire una stagione maledetta per tanti motivi per noi. Fatecela finire. Non voglio entrare nelle dinamiche della partita, da domani io e Di Carlo dobbiamo tirare su il morale alla squadra. Vogliamo perdere perché siamo scarsi, non per altre dinamiche. Ci tenevo a dire queste cose perché io vado a dialogare con gli arbitri, stavolta vado davanti alle tv perché ho finito le parole. Siamo stanchi”.

