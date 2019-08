Chievo, è ufficiale l’arrivo di Segre dal Torino. Il comunicato

Jacopo Segre è un nuovo giocatore del Chievo. Il classe ’97 arriva dal Toro in prestito fino a giugno con diritto di riscatto e controriscatto. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Torino F.C. in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto e controriscatto le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre. Segre, nato a Torino il 17 febbraio 1997, è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella stagione 2015/2016 passa al Torino dove disputa un campionato Primavera con 24 presenze e 3 reti all’attivo. La stagione successiva inizia la sua carriera professionistica con la maglia del Piacenza in serie C. In due campionati con la maglia piacentina mette a referto 42 presenze e realizza 4 gol. Nella stagione seguente sale di categoria e gioca il campionato di serie BKT con la maglia del Venezia, dove si ritaglia un ruolo da protagonista, con 29 presenze e 3 gol realizzati. Nonostante la giovane età, Segre può vantare già 71 presenze e 7 gol tra i professionisti e da oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia gialloblù numero 8 addosso”.

Foto: Twitter ufficiale Chievo