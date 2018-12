Il Chievo di Di Carlo ferma anche la Lazio. Biancocelesti superati dal Milan

La partita delle ore 18 della quattordicesima giornata di Serie A tra Chievo e Lazio si è conclusa sul risultato di 1-1. Nel primo tempo match che si sblocca dopo 25 minuti grazie al gol segnati da Pellissier che, in un contropiede dei gialloblù, approfitta di un lancio intelligente da parte di Birsa e riesce a superare Strakosha. Timida la reazione degli uomini di Inzaghi che sfiorano il pareggio solo con un tiro alto di poco da parte di Parolo al 36′. Nella seconda frazione di gioco arriva il pari dei biancocelesti al 66′ con una bella azione orchestrata da Correa e Immobile che calcia battendo Sorrentino. Con questo pareggio i clivensi salgono a quota 2 punti, mentre i capitolini raggiungono i 24.

CHIEVO-LAZIO 1-1

Marcatori: 25′ Pellissier (C), 66′ Immobile (L)

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi (74′ Kiyine), Radovanovic, Hetemaj; Birsa (71′ Djordjevic); Pellissier, Meggiorini (60′ Cacciatore). A disposizione: Semper, Caprile, Tanasijevic, Kiyine, Rigoni, Cesar, Burruchaga, Cacciatore, Giaccherini, Leris, Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (46′ Caicedo); Marusic (55′ Patric), Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Durmisi, Cataldi, Murgia, Berisha, Caicedo, Rossi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Depaoli (C), Radu (L), Radovanovic (C), Rossettini (C)

Classifica: Juventus 40; Napoli 29; Inter 28; Milan 25; Lazio 24; Torino 21; Parma, Sassuolo 20; Roma, Sampdoria, 19; Atalanta, Fiorentina 18; Cagliari 16, Genoa 15; Spal 14; Empoli, Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo* 2.

* -3 di penalizzazione

