Chiesa torna al gol sette mesi dopo: l’ultima rete a gennaio in FA Cup

15/08/2025 | 23:28:55

Federico Chiesa toglie il Liverpool dal fuoco in una serata che sembrava aver portato in dote solo un pareggio al debutto in Premier con il Bournemouth. L’esterno offensivo ex Fiorentina e Juventus è andato in gol a 6′ dall’ingresso in campo, segnando il momentaneo 3-2, arrotondato dal gol di Salah nel recupero. Ed erano sette mesi che Chiesa non andava in gol, l’ultima realizzazione risale allo scorso gennaio, un Liverpool-Accrington Stanley finito 4-0 in FA Cup. Una stagione da dimenticare quella conclusa lo scorso maggio per Chiesa, che ha collezionato solo 7 presenze e una rete. La prima rete in Premier League però potrebbe cambiare tutto.
Foto: Instagram Chiesa