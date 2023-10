Luciano Spalletti perde altri due pezzi in vista dell’impegno di domani sera contro Malta. Federico Chiesa, che aveva saltato il derby per problemi muscolari, tornerà a Torino e non ci sarà anche in Inghilterra. Mattia Zaccagni, che si era aggregato al gruppo in ritardo, resterà a Coverciano per curare l’infortunio alla caviglia.

Foto: Instagram Juventus