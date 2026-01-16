Chiesa: Spalletti ha spiegato tutto. E Maldini (proposto quasi una settimana fa)…

16/01/2026 | 23:20:44

Luciano Spalletti è stato chiarissimo in conferenza stampa. Ha detto che intende tutelare Yildiz, confermando una chiave di lettura che vi avevamo raccontato con un retroscena lo scorso 6 gennaio. Avevamo parlato di unità di intenti da raggiungere per Federico Chiesa soprattutto all’interno del club. Spalletti ha fatto chiarezza, può darsi che un esterno offensivo arrivi (il 10 gennaio vi abbiamo già raccontato in esclusiva di una proposta fatta per Daniel Maldini e di un sondaggio approfondito) ma sul figlio d’arte ora in Inghilterra mai c’è stato un plebiscito. In fondo, una situazione conviene a tutti, al club di riferimento (il Liverpool) che vuole fare cassa, alla Juve non persuasa di intasare gli spazi di Yildiz e allo stesso Federico che lascerebbe la sua attuale dimora in Premier per non giocare con una certa continuità. Esattamente come sta accadendo a Liverpool…

Foto: Instagram Chiesa