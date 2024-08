Chiesa: “Sono molto felice. Conosco la storia del club. Quando mi hanno chiamato ho detto subito sì”

Prime parole di Federico Chiesa da calciatore del Liverpool affidate al sito ufficiale dei Reds.

Questo quanto si legge: “Sono così felice di essere un giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Vuoi unirti al Liverpool?’ – e l’allenatore mi ha chiamato – ho detto subito di sì perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Quindi, sono così felice e non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: sito Liverpool