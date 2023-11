Chiesa: “Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci, altrimenti siamo qui a parlare del nulla”

Federico Chiesa, attaccante della Nazionale ha parlato dal ritiro degli Azzurri alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord:

“Quando sei in Nazionale porti con te una grandissima responsabilità, domani ci giochiamo una gara fondamentale per la qualificazione. Sono davvero felice di essere qui, sfortunatamente non ho partecipato alle precedenti gare, ma sono felice di poter aiutare domani la squadra”.

“Ci sono tanti giocatori nuovi, ma anche tanti giocatori che hanno vinto l’Europeo, siamo un giusto mix. Dobbiamo raggiungere la qualificazione, altrimenti siamo qui a parlare del nulla. Non possiamo non qualificarci, siamo l’Italia. C’è la possibilità di questo fallimento come c’è stato quello culminato con la notte di Palermo, ma noi scenderemo in campo consapevoli di voler raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Instagram Juventus