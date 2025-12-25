Chiesa si allena anche a Natale: allenamento individuale a Liverpool

25/12/2025 | 16:52:37

Federico Chiesa, esterno del Liverpool è ancora totalmente concentrato sui Reds. Secondo quanto riportato da The Athletic, il classe 1997 non ha usufruito della pausa natalizia ed è stato inserito da Arne Slot in un programma di allenamento individuale studiato appositamente per il periodo delle feste. L’obiettivo in casa Liverpool è chiaro: riportare l’ex Juventus al massimo della condizione fisica in vista di un calendario estremamente fitto, tra Premier League e coppe, senza escludere che nel frattempo possano maturare sviluppi di mercato.

Foto: Instagram Chiesa