Chiesa segna e brilla, bene Fagioli. Alex Sandro si congeda con gol e lacrime: 2-0 Juve sul Monza

La Juventus sbriga agevolmente la pratica Monza con due gol nel primo tempo (prima Chiesa e poi Alex Sandro). Buona prestazione di Fagioli in regia e Montero che – in attesa di Thiago Motta – chiude con 4 punti in due partite. La squadra bianconera è terza da sola in classifica dopo la sconfitta del Bologna in casa del Genoa. E può mantenere questo piazzamento soltanto a condizione che l’Atalanta non vinca le ultime due partite in calendario (domani contro il Torino e poi il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina).

Nel primo tempo la Juve rischia al 9’ con una punizione di Colpani deviata da D’Ambrosio con Perin reattivo, poi prende subito il comando delle operazioni. Al 17’ traversa di Fagioli, al 25’ salvataggio di Izzo su Milik, al 26’ Chiesa sblocca il risultato dopo una buona iniziativa di Milik. Due minuti dopo il raddoppio di Alex Sandro di testa a seguito di un calcio d’angolo. Nella ripresa spazio, tra gli altri, a Pinsoglio che prende il posto di Perin e al 7’ intercetta molto bene un tiro di Birindelli a colpo sicuro. Due minuti dopo Chiesa scheggia il palo, al 16’ grande parata di Sorrentino sempre sull’esterno offensivo figlio d’arte. Al 28’ esce Alex Sandro tra le lacrime: ultima partita con la maglia della Juve, 327 presenze (eguagliato Nevded, nessuno straniero ha fatto meglio). Al 31’ ancora Pinsoglio protagonista su un colpo di testa di Djuric. Poi un palo di Miretti (terzo legno della Juve), l’espulsione di Zerbin per doppia ammonizione e Alex Sandro che saluta i tifosi, visibilmente emozionato, andando sotto la curva.

Foto: Instagram Juventus