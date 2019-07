Chiesa: “Se resto alla Fiorentina? Le decisioni sul futuro sono rimandate. Ora…”

Federico Chiesa, intervenuto direttamente da Wall Street ai microfoni di CNBC, ha parlato anche del suo futuro. Queste le dichiarazioni dell’esterno offensivo della Fiorentina: “Incontro con la società? Attualmente penso ad allenarmi e tornare al 100% in forma, poi dopo parlerò con la società, ma non c’è assolutamente problema. Senza problemi, come ha detto il presidente Commisso, ne parleremo come una famiglia e tratteremo tutte le questioni del caso. Se resto alla Fiorentino e ho già preso una decisione? Le decisioni sul futuro sono rimandate, per ora penso solo a tornare in forma al 100%”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina