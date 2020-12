Chiesa scatenato, gol e assist a Morata. A segno anche Ronaldo nel tris della Juve

La Juventus batte la Dinamo Kiev trascinata da un grande Federico Chiesa. L’ex Fiorentina ha portato i bianconeri in vantaggio e da una sua percussione è nato il gol del 2-0 di Cristiano Ronaldo. Chiesa ha servito poi l’assist a Morata per la rete del 3-0. Il match è stato diretto (e bene), per la prima volta nella storia della Champions, da un arbitro donna: la francese Stephanie Frappart

La Juventus può ancora sperare nel primo posto nel girone ma deve vincere all’ultima in casa del Barcellona, “rimontando” la sconfitta per 2-0 dell’andata.

Foto: sito ufficiale Juventus