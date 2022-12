Chiesa scalpita: lo juventino si allena anche a Santo Stefano

La Juve tornerà ad allenarsi in gruppo solo da domani, dopo alcuni giorni liberi concessi da Massimiliano Allegri per le festività natalizie. Juve che giocherà contro la Cremonese allo Zini al rientro, il 4 gennaio.

C’è però chi si allena anche oggi. Federico Chiesa, oggi, ha già ripreso ad allenarsi. Il numero 7 juventino ha condiviso una foto che rlo ritrae con gli scarpini da calcio dopo l’allenamento che ha svolto anche nella giornata di Santo Stefano. Il giocatore scalpita nel tornare in campo, dopo che era rientrato a novembre, prima della sosta per il Mondiale, dopo un lungo infortunio.

Foto: Instagram Chiesa