Chiesa salta la rifinitura e si allena solo in palestra. E’ in dubbio per il Nantes

Terminato l’allenamento di rifinitura della Juventus alla Continassa. In gruppo si è allenato Paul Pogba, mentre non si è allenato sul campo Federico Chiesa. L’esterno bianconero, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo martedì, ha svolto solo lavoro in palestra e la sua presenza in Francia, per la gara con il Nantes, appare in forte dubbio.

Questa sera parlerà Allegri in conferenza stampa e certamento potrà dire maggiori dettagli sulle consizioni del giocatore.

Foto: Instagram Chiesa