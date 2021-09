Chiesa salta il Napoli, ecco il comunicato della Juve

Federico Chiesa è rientrato a Torino dopo l’infortunio riscontrato in Nazionale, ecco il comunicato della Juventus, che annuncia la sua assenza per la trasferta di sabato contro il Napoli al Maradona: “Questa mattina – spiega il sito ufficiale della Juventus – l’attaccante è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli”.

Squadra al lavoro nel pomeriggio 🏃‍♂️ Domani ore 12:00 su @JuventusTV la conferenza di #NapoliJuve 🗣 Le condizioni di @federicochiesa 👇 — JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2021

Foto: Twitter Juventus