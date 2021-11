Chiesa racconta: “Da piccolo appena ho visto Buffon mi sono messo a piangere”

Nella presentazione di All or Nothing: Juventus, una serie di Amazon dedicata ai bianconeri, in una delle clip mostrate si è visto anche un siparietto molto divertente tra Federico Chiesa e Buffon in cui l’ex Fiorentina ha svelato un retroscena della sua infanzia: “Me l’ha raccontato mio padre: un giorno sei entrato (riferendosi a Buffon) con la fascia e i capelli sparati. Mi son messo a piangere. Gigi ha fatto la storia del calcio italiano: non so se ha fatto più effetto a me giocare con lui o lui giocare con me”.

FOTO: Twitter Azzurri