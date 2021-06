Chiesa: “Passaggio del turno meritato. Il gol? Sono stato bravo a restare calmo”

Federico Chiesa, autore del primo gol azzurro contro l’Austria, ha parlato così a Sky Sport dell’approdo ai quarti di Euro 2020: “L’Austria ha giocato bene, devo far loro i complimenti. Il gol è arrivato, abbiamo meritato di passare e ci prendiamo adesso questo quarto di finale. In questa squadra ci sono 26 titolari, chi è entrato ha dimostrato di essere pronto e di voler dare una mano alla squadra.

Il gol? Sono stato bravo a restare calmo, in queste situazioni vuoi sfondare la porta, invece sono rimasto calmo e alla fine è arrivato. È stato un grande ottavo di finale, ma alla fine abbiamo meritato di passare”.