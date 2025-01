Chiesa, parla l’agente: “A gennaio non lascerà Liverpool. Sta cercando di crescere e guadagnarsi maggiore spazio”

Fali Ramadani, agente di Federica Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, che la scorsa estate ha lasciato la Juve per il Liverpool. L’agente afferma come Chiesa non lascerà i Reds a gennaio, nel corso di un’intervista rilasciata al portale 365scores: “Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

Foto: sito Liverpool