Chiesa non convocato per il Lecce: il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina, attraverso il proprio account Twitter, ha comunicato che Federico Chiesa non è tra i convocati per la gara contro il Lecce. Il classe ’97 continua il protocollo di riabilitazione a causa del risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo. Di seguito il comunicato:

https://twitter.com/acffiorentina/status/1200483691790778368

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina