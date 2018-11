Chiesa: “Nazionale? Ieri vittoria fondamentale. Ora voglio trascinare la Fiorentina. L’etichetta di cascatore…”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina e della Nazionale azzurra, ha rilasciato a margine di un evento un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “È sempre un onore vestire la maglia azzurra. La vittoria di ieri contro gli USA è stata importante ed emozionate. Sono contento di far parte di questo gruppo. In campionato dovrò sempre dimostrare di meritarmi la maglia. Quanti gol prometto fino alla fine del campionato con la Fiorentina? Il mio obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, proverò a farne almeno sette o di più. L’importante comunque è giocare bene, fare le prestazioni, vincere e continuare a crescere anche con la Fiorentina. L’etichetta di cascatore? Io sono un giocatore che punta al dribbling, che punta a saltare spesso l’avversario, può capitare di andare a terra più di una volta. L’importante è rialzarsi, ormai a quell’episodio con l’Atalanta non penso più. In cosa posso migliorare? In molti aspetti, ancora sono giovane: ad esempio il tiro in porta, sono ancora fermo a due gol, cercherò di migliorare anche negli assist e nei ripiegamenti difensivi. Domenica sarò capitano? A Firenze questa è la fascia di Davide, io sono onorato di indossarla e portare il suo ricordo in campo”.

Foto: Fiorentina Twitter