Chiesa: “Il mio sogno è vincere con l’Italia. E quel debutto contro la Juve…”

Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, si racconta. L’esterno offensivo viola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Da piccolo giocavo nella scuola calcio della Settignanese ma a 10 anni sono andato alla Fiorentina. Il giorno più bello nel calcio? Ce ne sono tanti ma sicuramente l’esordio in Serie A. Indimenticabile: a Torino contro la Juventus. Fu davvero emozionante. Sogno? Ne ho molti, sarebbe bellissimo vincere un trofeo con la Nazionale. Scuola frequentata? Dalla quinta elementare fino a fine superiori sono andato in una scuola internazionale, di cui ho un buon ricordo: ho conosciuto compagni di tutto il mondo e culture diverse dalla nostra. Hobby? Mi piace stare con gli amici e la famiglia. O anche la Playstation, anche se non ho molto tempo. Sfido spesso mio fratello in grandi battaglie”, ha concluso Chiesa.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina