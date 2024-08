Chiesa-Liverpool: è fatta! L’attaccante in partenza per l’Inghilterra

Federico Chiesa è in partenza per l’Inghilterra. L’operazione tra la Juventus e il Liverpool è stata ormai definita, come vi abbiamo raccontato in mattinata, per un totale di circa 15 milioni bonus compresi. Queste le parole dell’attaccante pochi minuti prima di imbarcarsi per Liverpool: “Sono davvero felice e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”. Poi un messaggio ai suoi ex tifosi bianconeri: “Grazie per l’affetto e per questi anni. Vi porterò nel cuore”