Chiesa: “L’Inter fa bene a cercare Jones”

06/06/2026 | 10:59:02

Federico Chiesa, nelle sue parole a Gazzetta dello Sport, si è trasformato in insider di calciomercato parlando di Jones e Alisson, accostati ultimamente alla Serie A: “Jones mi ha chiesto solo come si vive in Italia. Gli ho detto che si sta benissimo e il meteo è migliore di Liverpool, che a parte quello è un posto speciale. Jones è davvero forte tecnicamente, fa bene l’Inter a pensarci”. Situazione più ostica quella che riguarda l’estremo difensore brasiliano: “Da quello che sento, resta in Inghilterra: poi vediamo. Parliamo di uno dei migliori cinque portieri al mondo. È un leader fantastico, ha vinto tutto e fa la differenza in campo e nello spogliatoio”.

Foto: X Liverpool