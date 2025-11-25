Chiesa, le parole di Gattuso e le necessità del Liverpool: valutazioni inevitabili

25/11/2025 | 17:48:12

Il messaggio di Rino Gattuso a Federico Chiesa, della serie “io lo sto chiamando, ma non dipende da me”. Traduzione: occorre ripristinare un minimo di normalità, ovvero l’utilizzo e il minutaggio che l’esterno offensivo mai ha avuto con una certa continuità dalla scorsa estate. E forse già a quei tempi bisognava prendere una decisione, qualche sussurro dall’Italia c’era stato, pur trattandosi di un ingaggio difficilmente sostenibile. Quattro o cinque mesi dopo il problema si ripropone con l’aggravante che bisognerebbe evitare di buttare a mare la seconda parte della stagione. Il Liverpool a gennaio perderà Salah per la Coppa d’Africa, quindi sulla carta sarebbe quasi automatico pensare a un maggiore spazio per Chiesa. Ma nell’anno che porta al Mondiale (ammesso che l’Italia riesca nell’intento di non perdere l’autobus per la terza volta di fila) qualche riflessione sarà inevitabile.

Foto: X Liverpool.

English version