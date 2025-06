Chiesa, le parole di Gattuso e gli scenari italiani

19/06/2025 | 19:40:46

Rino Gattuso ha mandato un messaggio importante a Federico Chiesa nel giorno della sua presentazione da commissario tecnico della Nazionale. E gli ha ribadito come sia importante trovare una sistemazione per avere maggiore visibilità, una situazione che lo aiuterebbe a tornare in maglia azzurra dalla porta principale. Chiesa lascerà il Liverpool, ha avuto qualche proposta da altri campionati, ma in Serie A restano due possibili scenari: il Napoli, che deve prendere un paio di esterni offensivi e Conte lo stima da sempre, e il Milan se decidesse di agire in quel ruolo (molto dipenderà dalle proposte e dalla decisione definitiva su Leao).

Foto: sito Italia