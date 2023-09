Chiesa lascia il ritiro azzurro, Zaccagni possibile titolare. Anche Pellegrini ko

Nulla da fare per Federico Chiesa. Il problema agli adduttori l’ha portato a lasciare il ritiro della Nazionale, non partirà con i compagni per la Macedonia e tornerà a Torino per curarsi. Possibile che al suo posto Spalletti promuova titolare Zaccagni, ma di sicuro è una brutta notizia anche per i tifosi della Juve considerato il buon avvio di stagione dell’esterno offensivo. Si ferma pure Lorenzo Pellegrini, anche il centrocampista della Roma verrà risparmiato per l’esordio di Spalletti con la Nazionale.

Foto: Twitter Juventus