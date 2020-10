Chiesa-Juve, Bakayoko-Napoli, Callejon-Fiorentina: il bello del mercato

Ormai mancano meno di tre giorni alla conclusione della sessione estiva di calciomercato. E ci sono, come sempre, alcune storie da seguire con attenzione, è il bello del mercato. Tre storie importanti, forse più di altre: ci riferiamo a Chiesa-Juve, Bakayoko-Napoli e Callejon-Fiorentina. Su Chiesa vi abbiamo detto tutto in esclusiva da martedì: offerta accettata, nessuna contropartita tecnica, pagamento dilazionato, apertura di Commisso. Abbiamo anche aggiunto che la Juve, dopo aver sistemato Rugani, lo avrebbe voluto fare a prescindere dalla cessione di Douglas Costa e contando di fare qualche altra uscita. Bakayoko è da ieri sera un obiettivo concreto del Napoli, ha già detto sì, ci sono state le aperture del Chelsea, la pedina perfetta per il 4-2-3-1, si va avanti a oltranza con fiducia. Callejon è strettamente collegato a Chiesa, ma non escludiamo che possa arrivare a prescindere visto che l’esterno spagnolo ha detto no a tutti per aspettare la Fiorentina.

Foto: twitter Fiorentina