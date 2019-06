Chiesa, il sì alla Juve è dell’11 maggio. Ora la missione di Commisso…

Il sì di Federico Chiesa alla Juve risale all’11 maggio, come abbondantemente raccontato dopo aver ricostruito l’azione di accerchiamento di Fabio Paratici. Una storia di quasi un mese fa, non di ieri o avant’ieri. Poi è subentrata l’Inter pronta a rilanciare, ma la Juve aveva fatto tutto quello che avrebbe dovuto prima della svolta societaria. Ora Commisso farà di tutto per non privarsi subito del gioiello di famiglia, della nuova famiglia. Per lui sarebbe un biglietto da visita importante, chiaramente tutto passerà attraverso la volontà totale di Federico, i prossimi giorni saranno importanti.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina