Chiesa: “Il mio futuro è il match contro la Spal, poi parleremo con la società”

Federico Chiesa, ha parlato al termine della gara vinta contro il Bologna. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Il mio futuro è il match con la SPAL, che servirà a migliorare il mio record. Poi parleremo con tutti i membri della società, abbiamo un grande rapporto e non ci sono assolutamente problemi. Le critiche le lascio a chi non sostiene la Fiorentina fino in fondo. Invece la tripletta la dedico a chi tifa davvero”.