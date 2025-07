Chiesa, i numeri di una stagione da dimenticare: con il Liverpool solo 12 presenze

22/07/2025 | 10:27:40

Federico Chiesa è il grande obiettivo di mercato dell’Atalanta. L’esclusiva di Sportitalia di ieri sull’esterno, è arrivata a poco tempo dalla decisione di Slot di non inserire l’ex Fiorentina e Juventus nella lista dei convocati per il tour pre-stagionale in Asia dei Reds. Solo 104 minuti per il classe 1997 nella scorsa stagione tra tutte le competizioni, con sole 12 presenze raccolte tra coppe di lega, Premier e Champions Leage. Il ritorno in Italia può essere la giusta soluzione per rilanciarsi anche in ottica Mondiali. E l’Atalanta ci prova.

Foto: Instagram Chiesa