Chiesa: “Ho deciso di non andare in ferie, voglio essere al 100% per il 2022”

Federico Chiesa, attraverso un’intervista a La Repubblica, ha fatto un bilancio del suo 2021: “Mi sto allenando alla Continassa! Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente il mister. Io torno il 30 con la squadra, ho avuto la sfortuna di farmi male, ma ora dobbiamo fare un grande 2022. Perché l’idea della Juve è sempre di vincere ogni partita. Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere. Voglio riportare la Juve in alto”. Sulla Nazionale: “C’è sempre grande aspettativa di nuove vittorie. Quello che ci ha dato l’Europeo, magari ce lo ha tolto questa qualificazione ai Mondiali: non abbiamo sfruttato le opportunità. Ma agli spareggi torneremo la squadra che eravamo. Non siamo assolutamente appagati. Dimostreremo che Euro2020 non è stato un episodio ma parte di un percorso vincente”.

FOTO: Twitter Vivo Azzurri