Chiesa: “Grande merito di Mancini. Ha riportato la Nazionale a grandi livelli”

Federico Chiesa, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa, si è soffermato anche su Roberto Mancini e Gianluca Vialli: “Danno consigli importanti per tutti Dal portiere ai difensori, a tutti. Tutti sono partecipi e riceviamo consigli ogni giorno in allenamento su come affrontare la partita perché il mister, Vialli e gli altri membri dello staff sono stati campioni in passato e quindi ognuno ci dà consigli. Questo è stato fondamentale per le nostre grandi prestazioni negli ultimi due anni. Ci vogliamo tutti bene, questo grande entusiasmo l’ha portato il mister. Dobbiamo dargli grande merito, ha riportato la nazionale a grandi livelli. Siamo quasi come fratelli”.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro