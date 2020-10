Chiesa e Callejon, l’attesa e le ansie di chi ha avuto una promessa

La sessione estiva che sta per terminare, è stata una delle più complicate di sempre, per i mille motivi che conosciamo. Ma ci sono due situazione che attendono una risposta, quella che chiamano in causa Federico Chiesa e Josè Maria Callejon. Il primo sente ai titoli di coda la sua avventura a Firenze, se ipoteticamente restasse sarebbe molto complicato tenere sotto controllo una situazione che tra l’altro comprende un contratto in scadenza nel 2022. Tra l’altro ha anche rotto abbastanza con l’ambiente, situazione abbastanza normale quando hai deciso di andare alla Juve. Chiesa si aspetta che quella promessa venga mantenuta, sa che i due club hanno un accordo sulle cifre e sulle modalità di pagamento, sa anche che la Juve pensava, sperava e immaginava di poter fare qualche altro esubero oltre Rugani. Vedremo nella prossime ore. Abbiamo spiegato che l’accordo c’è già (e lo confermiamo) ma non comprende contropartite, Chiesa spera che eventualmente la Juve proceda ben oltre gli esuberi, si sente pronto per la svolta personale. Aspettiamo, la situazione è chiara pur con tutte le problematiche analizzate. Di sicuro la Fiorentina, come già raccontato, ha accettato la proposta della Juve. Ora devono essere i bianconeri, che probabilmente non si aspettavano di avere tanti problemi nelle uscite, ad andare fino in fondo. E non sottovalutiamo la posizione di Callejon che, da svincolato, avrebbe trovato una soluzione già un mese fa, le proposte non sono mancate. Callejon ha scelto Firenze e la Fiorentina, al punto che ieri abbiamo raccontato come i viola potrebbero prescindere eventualmente a prescindere da Chiesa. Ormai manca poco, tra promesse, ansie, paure e speranze.

Foto: twitter Fiorentina