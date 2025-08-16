Chiesa dopo il gol: “Il primo pensiero è andato a Diogo e a suo fratello”. Poi il commento sulla Juve

16/08/2025 | 12:20:05

Un emozionato Federico Chiesa, autore di un gol pesantissimo, al termine del match vinto dai campioni in carica del Liverpool all’esordio in Premier, ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Dopo il gol, il primo pensiero è andato a Diogo Jota, a suo fratello e alla sua famiglia. Voglio credere che da lassù mi abbia aiutato a spingere dentro quel pallone. Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui”. Sul suo futuro ai Reds: “Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra”. L’ex Fiorentina e Juventus è tornato al gol dopo 216 giorni dall’ultima volta. Si trattava di un Liverpool-Accrington Stanley di FA Cup finito 4-0 in favore degli uomini di Arne Slot.

Foto: Facebook Chiesa