Chiesa: “CR7 è un esempio, mi ispiro a lui. In passato ho pensato di mollare, ma…”

Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla rivista Undici, in edicola domani. Eccone un’anticipazione: “Lavorare duramente mi ha ripagato, è la spinta che mi ha portato ad arrivare fin qui, in Serie A, e che ora mi sprona a migliorare ogni domenica. Come Cristiano Ronaldo: non ha il talento di Messi, però ha vinto il suo stesso numero di Palloni d’Oro. Un professionista esemplare come lui insegna che per arrivare e restare al top bisogna stare attenti a ogni piccolo particolare. Per due o tre anni ho fatto fatica a trovare spazio, perché il mio fisico non era pronto come quello degli altri. Ho pensato tante volte di mollare. Ma i miei genitori, la mia famiglia, ci hanno sempre creduto. Io ci ho sempre creduto. Quando non giocavo, mi dicevo: non ho giocato questa, giocherò la prossima. Era un modo per andare avanti, per avere un pensiero positivo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina