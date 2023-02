Chiesa: “Contro la Lazio ci sarò. Papà mi consiglia sugli infortuni”

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport. L’ex Fiorentina, figlio d’arte di Enrico Chiesa, ha annunciato la sua presenza nella partita di Coppa Italia in programma giovedì contro la Lazio. Alcune parole del calciatore bianconero: “La situazione più difficile è stato quando mi hanno confermato la rottura del crociato, è stata la botta più dura. Poi mi sono posto gli obiettivi e volevo tornare bene e in fretta. Per fortuna o sfortuna mio padre aveva già vissuto una cosa così in carriera, mi continua a dare consigli anche sui piccoli infortuni, come il risentimento che mi ha impedito di essere in casa contro il Monza. Contro la Lazio ci sarò”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus