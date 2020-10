Chiesa alla Juve e Callejon alla Fiorentina: avanti fino in fondo!

Federico Chiesa alla Juve. Josè Maria Callejon alla Fiorentina. Andiamo avanti fino in fondo, è destino che debba andare così. Prima di dire “non si fa”, “è difficile”, “sta saltando”, “non ci sono margini” abbiamo sempre pensato che sarebbe stato giusto aspettare fino in fondo. E infatti mai ci siamo esibiti in considerazione di chiusura definitiva com’è stato fatto da più parti. Il famoso accordo che risale a martedì scorso è molto importante, con pagamento dilazionato che la Fiorentina ha accettato. Anche l’attesa di Callejon meriterebbe (meriterà) un premio, visto che per aspettare i viola l’esterno spagnolo ex Napoli aveva detto no a tante proposte a parametro zero. L’uscita di De Sciglio, ormai destinato al Lione e quella di Douglas Costa che andrà al Bayern (entrambi in prestito secco alla Rugani) sono indizi molto importanti. Anche perché Chiesa vuole la Juve a ogni costo, ritenendo chiuso il suo ciclo a Firenze. E si viaggia verso questa direzione con un prestito oneroso e riscatto praticamente obbligato per una cifra inizialmente fissata tra i 55 e i 60 milioni con possibile ulteriore sconto della Fiorentina che ha intuito da giorni di non poter trattenere Chiesa. Non era saltata, non era difficilissima, non era complicata. Era la classica situazione di mercato che ora – Callejon compreso – va verso la definizione. E’ il bello del mercato.

Foto: Daily Express