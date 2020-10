Chiesa alla Juve, Bakayoko al Napoli, Callejon alla Fiorentina: proprio così

Chiesa alla Juventus, Bakayoko al Napoli e Callejon alla Fiorentina: il bello del mercato. Il bello, appunto, è che le trattative sono andate tutte in porto, nel rispetto delle nostre anticipazioni. Proprio martedì 29 settembre vi avevamo svelato che la Juve era uscita allo scoperto per Federico Chiesa e che contemporaneamente la Fiorentina aveva bloccato Callejon. Una svolta clamorosa, dopo l’incontro tra Paratici e Ramadani della settimana precedente. E che abbiamo difeso fino in fondo, malgrado fino a sabato sera qualcuno dicesse: “Juve sempre più lontana da Chiesa”. Esattamente il contrario. Ancora più rapida l’evoluzione per Bakayoko al Napoli: giovedì 1 ottobre, davvero a sorpresa, il sì immediato a Gattuso, la trattativa con il Chelsea chiusa in meno di 48 ore. Prestito secco, con visite nella giornata di ieri. Tre colpi incredibili raccontati in anteprima, tutti ufficiali nell’ultimo giorno di trattative. Il bello del mercato.

Foto: Chiesa, Twitter Fiorentina