Chiesa: “Abbiamo dimostrato di essere la Juventus. Problemi con Allegri? Gossip inutile”

Federico Chiesa ha parlato così ai microfoni di Jtv dopo il gol vittoria contro il Chelsea all’Allianz: “La squadra ha fatto qualcosa di importante. Contro il Chelsea ci davano tutti come battuti, una delle più forti d’Europa, ma noi abbiamo dimostrato di essere la Juventus. Li abbiamo puniti alla prima occasione. Il mister ci ha chiesto di fargli male con i tagli negli spazi per dimostrare che in casa nostra la musica è diversa che altrove.

Problemi con Allegri? Fra me e lui c’è stato solo gossip inutile legato alle sconfitte”.