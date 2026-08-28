Chiellini: “Yildiz starà fuori qualche mese. Inter favorita in Italia, abbiamo delle responsabilità in Europa”

28/08/2026 | 14:20:27

Giorgio Chiellini ha commentato a Sky il sorteggio di Europa League: “Adesso è difficile capire quanto sia difficile il sorteggio, abbiamo preso due spagnole, ma è il nostro percorso che ci interessa. Di positivo è che abbiamo evitato trasferte complicate, ricordiamo ancora quella difficile a Bodo dell’anno scorso. Ambizioni europee? Sia noi che il Milan abbiamo la responsabilità verso la nazione di dover fare il meglio possibile e cercare di fare anche punti per il posto in più in Champions. Non lo facciamo solo per quello ma sappiamo quanto sia importante a fine stagione. Se parliamo di vincere lo Scudetto, è chiaro che l’Inter ha un grande vantaggio su tutte le altre, la nostra squadra è migliorata rispetto all’anno scorso e in più c’è il fattore Luciano, che partirà da inizio anno, la volontà della squadra è di competere, poi da lì a vincere dipende da tanti fattori ed eventuali imprevisti. Sicuramente in questo senso noi abbiamo avuto la sfortuna dell’infortunio di Kenan, darà spazio agli altri, ma è sicuramente un’assenza importante. Yildiz? La situazione su Kenan è molto chiara, dovrà operarsi al metatarso e starà fuori qualche mese, ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica niente per il futuro come potrebbe essere un crociato. In generale direi che abbiamo aggiunto personalità e solidità a questo gruppo, cose che nell’anno passato sono mancate e che non ci hanno permesso di portare a casa risultati importanti, rispetto al passato siamo una squadra più forte e più ‘spessa’, siamo pronti”.

foto x juve