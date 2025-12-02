Chiellini: “Yildiz resterà tanti anni alla Juve. Del futuro di Vlahovic parleremo nei prossimi mesi”

02/12/2025 | 20:52:53

Chiellini ha parlato a Mediaset prima della sfida contro l’Udinese: “Yildiz? Ho parlato più di questa cosa nelle ultime settimane (sorride, ndr). Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan e anche dalle mie parole sono sempre uscite grandestima e apprezzamento nei suoi confronti, ma come ho detto nei giorni scorsi c’è volontà da entrambe le parti. E’ un giocatore così speciale che necessità un po’ più tempo di quello che si pensi, ma è un giocatore della Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni. Mercato? Ha parlato Damien Comolli nelle scorse settimane, se ci sarà qualche occasione ovviamente saremo pronti a coglierle, ma con tutto il rispetto abbiamo il prossimo mese che è talmente importante che gennaio è ancora lontano. Cambia qualcosa che non potrà giocare per quelli che saranno… 3 o chissà quanti mesi ed è un’assenza importante. Ci dispiace, faccio a Dusan, a nome di tutta la Juventus, gli auguri di una pronta guarigione. Detto questo io la vedo anche com un’opportunità per gli altri che magari fino ad oggi hanno avuto meno spazio di giocare. Per il resto ci parleremo nei prossimi mesi, ma non è che cambia questa situazione a livello di mercato o di situazione sua. La stima e l’affetto reciproco penso che sia stato dimostrato ampiamente, ora pensiamo al campo e lui deve pensare a recuperare per bene”.

