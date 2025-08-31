Chiellini: “Yildiz avrebbe giocato in ogni Juventus del passato”. Poi il commento sul mercato

31/08/2025 | 18:50:03

A margine della sfida di Marassi tra Genoa e Juventus, l’Head of International Relations dei bianconeri, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Kolo Muani? Come ha detto Comolli, ci sono ancora 24 ore”. Sul mercato: “Secondo me si dia poco valore all’aver mantenuto tutti i giocatori, al valore della rosa. Quello che sta facendo Tudor per noi è tanto importante. Abbiamo iniziato bene e sono contento dei giocatori presenti”. Su Yildiz: “Avrebbe giocato in ogni Juventus del passato, nella sua evoluzione. Da ragazzo, a giocatore utile, a titolare, a campione”.

Foto: Instagram Los Angeles FC

